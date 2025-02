Navio Kriola substitui temporariamente Dona Tututa

A CV Interilhas informou este domingo que, devido a uma intervenção técnica necessária no navio Dona Tututa, a operação da linha redonda (São Vicente/São Nicolau/Sal/Boavista/Santiago) será assegurada temporariamente pelo navio Kriola.

Segundo um comunicado da empresa, a substituição entrará em vigor a partir de hoje, garantindo a continuidade do serviço e o cumprimento do modelo operacional.

Assim, a viagem São Vicente/São Nicolau será às 09h00; São Nicolau/Sal 13h00. Já no dia 25, a viagem Sal/Boavista será às 07h00; Boavista/Santiago 10h00; Santiago/Boavista 16h00 e Boavista/Sal 22h00.

No dia 26, a viagem Sal/São Nicolau será às 09h00 e São Nicolau/São Vicente | 15h00.

De referir que no domingo, a Inforpress noticiou que 81 passageiros da CV Interilhas que viajavam no navio Dona Tututa, no percurso Santiago-São Vicente, ficaram retidos na Boa Vista sem informação e suporte desde às 04:00 da madrugada, horário em que chegaram a Sal Rei.