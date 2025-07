CV Interilhas altera programação do navio Dona Tututa de 6 a 8 de Julho

A CV Interilhas anunciou esta sexta-feira, 4, uma alteração na programação das viagens do navio Dona Tututa, na ligação entre São Vicente e São Nicolau no próximo domingo, 6 de Julho. A partida está agora agendada para as 12h00 do mesmo dia.

De acordo com a operadora, o navio continuará a assegurar as linhas redonda e sotavento com um modelo operacional adaptado, prevendo-se a retoma do seu funcionamento habitual a partir do dia 11 de julho. Assim sendo, as viagens do Dona Tututado dia 6 de JulhoSão Vicente- São Nicolau passa à ser às12h00 e de São Nicolau-Sal às18h00. No dia 7 de Julho, a viagem Sal-Boavista será às 4h00; Boavista-Santiago 8h00; Santiago-Maio19h00; Maio- Santiago 23h59. Já no dia 8 de Julho, o navio vai fazer Santiago- Fogo às 4h00; Fogo- Brava 12h00; Brava- Fogo 15h00 e Fogo- Santiago 18h00. De referir que o navio Kriola deverá retomar as operações de transporte marítimo na linha de Sotavento na próxima segunda-feira, 7 de Julho.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.