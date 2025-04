Navio Dona Tututa vai garantir continuidade das ligações interilhas da linha Sotavento - CVI

A CV Interilhas (CVI) anunciou terça-feira que pretende utilizar o navio Dona Tututa para reforçar os trajectos da linha Sotavento, na sequência do acidente envolvendo o navio Liberdadi.

“Estamos a avaliar todas as possibilidades logísticas e operacionais para garantir a continuidade do serviço na linha Sotavento. Iremos utilizar o navio Dona Tututa reforçando os trajectos da linha Sotavento”, informou em comunicado.

A empresa diz ainda que está a colaborar activamente com a Direcção Nacional de Política do Mar (DNPM) para ver a disponibilidade de outros meios, avaliando tecnicamente o estado do navio Praia d’Aguada, com vista a um possível contributo futuro para a operação interilhas.

A mesma fonte sublinhou que neste momento difícil, todos os colaboradores da CVI estão empenhados e a trabalhar “com a dedicação total” para encontrar soluções que permitam garantir as deslocações interilhas atento ao calendário da época alta, sobretudo a festa de “Nhô São Filipe”, na ilha do Fogo.

Na sequência do acidente envolvendo o navio Liberdadi, a companhia informou ainda que foi concluída a remoção integral do combustível do navio, como medida preventiva para evitar qualquer risco de contaminação externa.

“Neste momento, a CVI está a avaliar as condições de estanqueidade e estabilidade do navio para posterior transporte para o Mindelo para docagem e reparação na Cabnave”, afirmou.

O navio Liberdade encalhou na segunda-feira, 21, perto do Porto de Praia, com 144 passageiros a bordo, o que resultou na sua retirada de circulação para reparos.