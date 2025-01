Viagem de São Vicente para Santiago canceladas devido a indisponibilidade do cais do Porto do Tarrafal de São Nicolau

A CV Interilhas comunicou hoje aos seus passageiros que, devido à indisponibilidade do cais do Porto do Tarrafal de São Nicolau, causada pela permanência do navio Nho Padre Benjamim no local, não foi possível cumprir o modelo operacional previsto para esta quarta-feira.

Segundo um comunicado da empresa, em decorrência da situação, as viagens programadas para hoje entre São Vicente/São Nicolau e São Nicolau/Santiago estão canceladas, uma vez que o cais do Porto do Tarrafal ainda se encontra indisponível. O navio Dona Tututa, por outro lado, seguirá conforme o programado com destino à ilha de Santiago. A CV Interilhas informa que está a acompanhar de perto a evolução da situação junto à ENAPOR, com o objectivo de restabelecer a utilização normal do cais e garantir a continuidade do modelo operacional.

