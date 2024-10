A CV Interilhas informou este sábado que o navio Dona Tututa está novamente operacional e que cumprirá a sua próxima viagem com saída prevista de São Vicente no dia 21 de Outubro, às 09h00.

Conforme garantiu a empresa num comunicado, os passageiros afectados pelas viagens canceladas estão a ser contactados para poderem embarcar nesta próxima viagem.

A empresa assegura que todas as actualizações serão divulgadas no seu site oficial e nas redes sociais.

Também no sábado, a CV Interilhas tinha informado que por motivos técnicos as viagens do navio estavam canceladas.