CV Interilhas garante abastecimento das ilhas com apoio do Grupo ETE

A CV Interilhas informou esta quarta-feira, 05, que está a recorrer aos recursos do Grupo ETE, através da Transinsular Cabo Verde, para minimizar os impactos da inoperacionalidade temporária de dois dos seus navios visando assegurar o escoamento de cargas entre as ilhas de Santiago, Sal, Boavista e São Vicente e garantir o abastecimento e a continuidade das operações logísticas.

No comunicado, a empresa lembra que o navio Dona Tututa sofreu uma avaria na caixa de engrenagens e encontra-se no Mindelo a ser reparado por uma equipa de engenharia especializada.

Já o navio Kriola, devido às condições extremas no porto da Palmeira, na ilha do Sal, sofreu um embate na esquina do cais, tornando-se inoperacional. Actualmente, está na CABNAVE, em São Vicente, onde passa por reparações técnicas, prevendo-se o seu retorno operacional na próxima semana.

A CV Interilhas assegura que está a avaliar soluções para mitigar os efeitos desta situação e retomar as operações o mais rapidamente possível.