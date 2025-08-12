Câmara da Boa Vista cancela Festival Praia d’Cruz e doa 3 milhões de escudos a São Vicente

A Câmara Municipal da Boa Vista informou hoje que o Festival Praia d’Cruz 2025, que estava agendado para os dias 22 e 23 desta mês foi cancelado. O orçamento previsto para o evento ascendia a 15 milhões de escudos, dos quais 20%, cerca de três milhões, serão destinados a acções de apoio humanitário e de reconstrução em São Vicente.

“Não podemos celebrar enquanto há famílias a chorar. A cultura é celebração, mas também é consciência”, afirmou o presidente da Câmara, Cláudio Mendonça, citado num comunicado da edilidade.

O cancelamento do festival abrange igualmente todas as actividades previstas para assinalar o Dia Internacional da Juventude, assim como outras iniciativas programadas para os mesmos dias no âmbito de Sal Rei enquanto Capital Cabo-verdiana da Juventude 2025.

Segundo a mesma fonte, o edil apelou ainda à mobilização de cidadãos, empresas, entidades culturais e parceiros para que transformem o espírito festivo em solidariedade ativa.

No mesmo comunicado a autarquia refere que a ilha também tem sentido os efeitos das más condições meteorológicas, com a cidade de Sal Rei a registar acumulação de águas pluviais, inundações e perdas de animais nos povoados.

A estrada entre Bofareira e o norte da ilha sofreu danos e encontra-se interditada, dificultando o acesso a várias comunidades.

A Proteção Civil e os Bombeiros Municipais continuam no terreno a avaliar estragos, proceder ao escoamento de águas e limpar vias.

Nesse sentido, a Câmara Municipal apela ainda à população para que mantenha a prudência, siga as comunicações oficiais e esteja preparada para acionar os serviços de emergência sempre que necessário.