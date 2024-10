Navio Dona Tututa faz paragem de três dias para “intervenção técnica urgente”

O navio Dona Tututa fará uma paragem para reparação a partir desta terça-feira, 29, retomando as viagens na sexta-feira, com partida da ilha de São Vicente a partir das 09:00, informou hoje a CV Interilhas.

Em comunicado, a companhia avançou que durante esse período para “intervenção técnica urgente”, as viagens programadas para 29, 30 e 31 de Outubro foram canceladas, pedindo a compreensão dos passageiros.

A empresa de transporte marítimo de passageiros, carga e viaturaslamenta os constrangimentos que a paralisação do navio pode causar na vida dos passageiros, reiterando a segurança da população como maior prioridade.

O navio Dona Tututa esteve retido no dia 19 deste mês no porto de São Vicente por motivos técnicos operacionais, tendo a empresa garantido que juntamente com a equipa operacional e de engenharia estaria trabalhando para repor o navio em operação o mais breve possível.

Na altura, as viagens para São Nicolau, Sal Boa Vista e chegada a Praia foram canceladas.