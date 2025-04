CV Interilhas cancela viagens na linha Sotavento por tempo indeterminado

A CV Interilhas anunciou esta segunda-feira, 21, que as viagens na Linha Sotavento, que liga as ilhas de Santiago, Fogo, Brava e Maio, estão canceladas na sequência do acidente com o navio Liberdadi.

Segundo o comunicado da empresa, neste momento não há possibilidade de recorrer a outro navio em “lay up”, uma vez que o Kriola se encontra em manutenção, a fim de obter os certificados de segurança e navegabilidade exigidos. A CV Interilhas assegura estar a equacionar todas as possibilidades para encontrar alternativas que permitam retomar as ligações interilhas com a maior brevidade possível e com as devidas condições de segurança. “Estamos a trabalhar na avaliação de alternativas que permitam mitigar o impacto desta situação e garantir a retoma do serviço com a maior brevidade e segurança possível”, lê-se na nota. Contudo, a empresa não avança ainda com uma data para a reposição das ligações, prometendo informar o público assim que existam desenvolvimentos concretos. De recordar que, ontem, o navio Liberdadi encalhou no cais da Praia após uma avaria num dos geradores. Segundo explicou o membro da equipa da direcção da CV Interilhas, Aniceto Soares, durante o percurso, ainda em alto mar, a tripulação identificou uma avaria no navio que impossibilitaria a continuação da viagem em segurança. Foi então decidido regressar ao porto da Praia. "Quando chegámos ao porto da Praia tivemos uma perda por causa de um gerador, uma avaria de um gerador. Tivemos falha no gerador e perdemos o controlo da máquina principal. Então o navio abateu por esta zona de pedras", relatou o responsável.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.