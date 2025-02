Acidente com Navio Kriola no Porto da Palmeira cancela viagens entre Sal, Boavista e Santiago

A CV Interilhas informou hoje que as viagens nas rotas Sal – Boavista – Santiago foram canceladas devido a um embate do Navio Kriola durante a manobra de atracação no Porto da Palmeira, na ilha do Sal, na tarde desta quinta-feira, 27.

Segundo um comunicado da empresa, o embate ocorreu por volta das 18h00 devido a condições meteorológicas adversas, com ventos muito fortes e rajadas intensas que impactaram a operação na região portuária. Apesar do choque, a CV Interilhas informou que apenas foram registados danos materiais no costado do navio, sem qualquer incidente envolvendo passageiros ou tripulantes. A empresa garante que os 18 passageiros em trânsito com destino às ilhas da Boavista e Santiago já receberam assistência e foram alojados num hotel local e que está a trabalhar para viabilizar alternativas de transporte aéreo, para garantir que os viajantes cheguem aos seus destinos o mais breve possível. A CV Interilhas afirmou que a sua equipa está a envidar todos os esforços para que o navio Kriola volte a operar com a máxima brevidade. De referir que o Navio Kriola substituía o Navio Dona Tututa na linha redonda (São Vicente/São Nicolau/Sal/Boavista/Santiago) devido a uma intervenção técnica.

