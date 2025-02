Passageiros em trânsito na Boavista foram informados e assistidos, garante CV Interilhas

A CV Interilhas garante que os passageiros em trânsito no navio Dona Tututa foram devidamente informados sobre a ocorrência técnica que afetou a programação da viagem. A CV Interilhas assegura que a situação foi comunicada ainda a bordo pelo comandante do navio, com indicação das medidas adoptadas para minimizar os constrangimentos.

A garantia da empresa foi dada através de um comunicado de imprensa, depois de 81 passageiros que viajavam no navio Dona Tututa, no percurso Santiago-São Vicente, denunciaram que ficaram retidos na Boa Vista sem informação e suporte desde às 04h00 da madrugada, horário em que chegaram a Sal Rei. Segundo explicou a empresa, a avaria ocorreu no dia 22 de Fevereiro, durante a viagem que ligava Santiago, Boavista, Sal, São Nicolau e São Vicente, obrigando à permanência do navio na Boavista para avaliação da sua operacionalidade. “Desde o momento da chegada à ilha que os passageiros em trânsito estavam devidamente informados. Ainda a bordo o Comandante do Navio Dona Tututa comunicou aos passageiros a respetiva a ocorrência e as medidas adotadas pela CV Interilhas de modo a minimizar os constrangimentos causados pela situação imprevista”, lê-se. Como forma de mitigar os impactos da situação, a CV Interilhas disse que garantiu refeições a bordo e alojamento num hotel para os passageiros afectados. A empresa reforça que sempre actuou com responsabilidade e prestou o suporte necessário, lamentando eventuais inconvenientes. Para assegurar a continuidade do serviço, a CV Interilhas designou o navio Kriola para substituir temporariamente o Dona Tututa na linha interilhas. O Kriola pernoitará nas ilhas do Sal e Santiago para garantir o descanso da tripulação e a regularidade das ligações. A empresa divulgou ainda a programação das viagens para os dias 24 e 25 de Fevereiro e compromete-se a actualizar a agenda para o restante da semana assim que possível.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.