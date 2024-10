Viagens no navio Dona Tututa continuam canceladas por motivos técnicos

A CV Interilhas informou hoje que as viagens no navio Dona Tututa continuam canceladas devido a problemas técnicos operacionais. Ainda não é possível determinar o horário de partida do navio da ilha de São Vicente, conforme o comunicado emitido pela empresa.

As equipas operacionais e de engenharia da CVI estão a trabalhar para resolver a situação e retomar as operações do navio o mais rápido possível. A empresa garantiu que todos os passageiros afectados estão a ser contactados e que novas atualizações serão disponibilizadas em breve através do site oficial e das redes sociais da CV Interilhas. "Pedimos a compreensão de todos os passageiros nesse momento desafiador. Logo que possível será reposto o modelo operacional e será comunicada a data e hora estimada de saída do navio da ilha de São Vicente", concluiu o comunicado.

