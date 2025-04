Navio Dona Tututa vai garantir continuidade das ligações interilhas Santiago/Maio e Santiago/Fogo

A CV Interilhas anunciou esta quarta-feira que, apesar de um incidente técnico no motor principal do navio Liberdadi, as viagens programadas para os dias 16 e 17 nas rotas Santiago/Maio e Santiago/Fogo serão garantidas com o recurso ao navio Dona Tututa.

De acordo com o comunicado da empresa, a embarcação Dona Tututa, que se encontrava em período de descanso e manutenção, será temporariamente alocada para substituir o Liberdadi de modo a assegurar a reposição da viagem cancelada e a realocação dos passageiros e carga afectados. Na nova programação, hoje a viagem Santiago/Maio fica para às 11h00, Maio/Santiago 14h00 e Santiago/Fogo 19h00. Amanhã, 18, a viagem, Fogo/São Vicente será às 02h00. A CV Interilhas informa ainda que a viagem com destino à Brava, prevista para hoje, 17, está cancelada. Com este reajuste operacional, a Linha Redonda sofre alterações nos dias 18,19 e 20 de Abril. No dia 18 a viagem São Vicente/São Nicolau será às 16h00 e São Nicolau/Sal às 22h00. Já no dia 19 a viagem Sal/Boa Vista será às 07h00 e Boa Vista/Santiago 11h00. A empresa garante que está a trabalhar para normalizar a operação com maior brevidade possível e promete novas actualizações em breve.

