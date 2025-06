Porto de Cruzeiros é inaugurado sábado. E agora?

Governo e operadores antecipam as potencialidades do novo terminal e elencam o que falta fazer para aproveitar a infra-estrutura ao máximo.

A orla marítima do Mindelo está prestes a ganhar uma nova face. No próximo sábado, será oficialmente [e finalmente] inaugurado o novo Porto de Cruzeiros, infra-estrutura há muito prometida e que pretende marcar o início de um novo ciclo para a imagem internacional de São Vicente, afirmando a ilha - definitivamente - como destino de referência no turismo de cruzeiros.

A cerimónia de inauguração (ver caixa), que contará com a presença de autoridades nacionais e representantes de organismos internacionais, e até incluirá um espectáculo musical, colocará um ponto final num projecto que durante anos viveu apenas em PowerPoint.

Para o ministro do Mar, Jorge Santos, trata-se de uma obra “estruturante” para os portos de Cabo Verde.

“Passamos a ter aqui uma infra-estrutura altamente qualificada, uma infra-estrutura cara, mas que vale a pena, porque é um instrumento para o desenvolvimento, para atingirmos um maior crescimento do turismo de cruzeiros, participando no crescimento do turismo nacional”, afirma.

O governante entende que o novo terminal deixa São Vicente num lugar “muito confortável” em termos turísticos, destacando investimentos que vão acontecer na sequência da inauguração de sábado.

“[É um projecto] integrado na cidade do Mindelo, através da avenida [Marginal], que será também requalificada. É um dos projectos pós-inauguração, a requalificação desta avenida Marginal, para facilitar a integração. São novos negócios que vão aparecer à volta deste Porto de Cruzeiros (...) Estou em crer que tudo será diferente do que tínhamos antes. As oportunidades de negócio, oportunidades de desenvolvimento de pequenas empresas prestadoras de serviço, na área do artesanato, da restauração, das excursões”, antecipa.

Depois de São Vicente, outros projectos estão na calha. A tutela do Mar antecipa investimentos noutras ilhas, incluindo um terminal de cruzeiros no Porto da Praia.

“No quadro do plano estratégico do Porto da Praia, já está previsto um porto de cruzeiros da mesma dimensão deste [no Mindelo]”, confirma Jorge Santos.

“Dentro do pacote Global Gateway, financiado a nível da União Europeia, do programa do Governo de Cabo Verde, dos Portos Azuis, já se vai lançar a extensão do porto de Porto Novo, que vai passar a ter 400 metros de comprimento e que também vai permitir a atracagem de navios de cruzeiro de grande porte”, acrescenta.

O Porto de Cruzeiros do Mindelo representou um investimento total superior a 32 milhões de euros, com financiamento do Governo, OPEC Fund e Invest International (ORIO).

Conforme dados da Enapor, o porto possui o maior cais de São Vicente, com 400 metros de comprimento, 20 de largura, e profundidades que variam entre os 11 metros, do lado Norte, e 9,5, do lado Sul, estando apto a receber cerca de 90% da frota mundial de navios de cruzeiro.

A infra-estrutura permite a atracação simultânea de dois navios de cruzeiro de até 350 metros, com capacidade total para até 6.000 passageiros.

Empresários optimistas

A expectativa do representante dos empresários em relação ao potencial económico do novo Porto de Cruzeiros é grande. O presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Jorge Maurício, considera que o terminal será estratégico para a diversificação da economia, com reflexos que irão além do turismo de cruzeiros.

“Destaque para o turismo de cruzeiros, como é óbvio, mas com reflexo induzido e relacionado no nicho de mercado dos super iates de luxo, para o movimento do turismo de pesca desportiva, a náutica de recreio, etc. As escalas de navios passarão a ser, para além da escala de trânsito, escalas de turnaround, fomentando a dinâmica do aeroporto, utilizando Mindelo como home port no Atlântico Médio, ou seja, com a entrada e saída de cruzeiros do Mindelo”, prevê.

“O aumento no fluxo turístico promete impulsionar o rendimento dos diversos agentes económicos, gerando um impacto positivo em diferentes segmentos da economia regional, São Vicente e Santo Antão”, reforça.

A presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo, Marvela Rodrigues, fala em ganhos para a actividade turística, inclusive com a venda de cruzeiros a partir de Cabo Verde. “Temos muita gente a procurar esse serviço”, revela.

“A restauração precisa de mais dinamismo, de mais serviço qualificado. Um atendimento de qualidade. Precisamos qualificar as pessoas que trabalham com o turismo, os taxistas, a apresentação do carro, das pessoas. São Vicente já tem o terminal, já tem os hotéis, já tem infra-estruturas, precisa de mão-de-obra qualificada, porque há muitos jovens que podem ser aproveitados por este sector”, diz.

A Associação de Guias de Turismo de São Vicente e São Nicolau, pelo seu presidente, Ruben Moreira, também está optimista, antecipando um aumento da procura e dinamização da economia.

“Esperamos estar aptos para dar resposta a toda a demanda. A infra-estrutura vai trazer muitas vantagens também para a ilha de São Vicente, mais trabalho, a economia vai dinamizar. Sabemos que o turismo é uma área transversal, então, vai impactar muito na vida dos cabo-verdianos”, analisa.

Esperar para ver

Com a construção do Porto de Cruzeiros, a extensão territorial de São Vicente foi aumentada em cerca de 3.000 metros quadrados. De acordo com a ENAPOR, o porto terá uma área exterior de 6.150 metros quadrados, com lugares de estacionamento para viaturas de transporte individual e colectivo de passageiros.

A Associação de Taxistas de São Vicente (ATSV) espera que a classe também possa beneficiar da entrada em funcionamento do terminal. Belarmino Lima, presidente da ATSV, quer melhor organização.

“Ficamos sempre desorientados. Quando paramos na via à espera de um turista, temos a polícia atrás de nós. Espero que arranjem lugar para os taxistas, para que possamos [beneficiar], como os autocarros, hiaces, etc.”, apela.

Quem também espera poder tirar partido da dinâmica esperada com o Porto de Cruzeiros são os vendedores da Praça Estrela. O local está na rota de quem procura uma experiência fora dos circuitos mais óbvios. Elhadji Ousmane Sow, natural do Senegal, residente no Mindelo há vários anos e comerciante na Praça Estrela, pede o envolvimento de todos.

"Pensamos que será bom para todos, os artesãos, os artistas e vendedores de arte e toda a nossa comunidade africana que vende aqui. Vai trazer novas oportunidades, vai trazer mais empregos, com o aumento de turistas. Mas nós da comunidade africana (...) não temos informações quando se fala de turismo”, declara.

“Quando há cruzeiros aos domingos, está tudo fechado menos a Praça Estrela, contudo, sentimos que não nos consideram quando se fala de artesanato, mesmo nas feiras que são realizadas, não nos convidam”, lamenta.

Com um welcome center de 900 metros quadrados, o Porto de Cruzeiros tem um terraço preparado para receber até 400 pessoas em eventos e actividades sociais.

O porto conta com um sistema de segurança que inclui videovigilância, controlo de acesso e sensores de intrusão. Está equipado com scanners de bagagem e áreas de apoio para Polícia Nacional e Alfândega.

Do ponto de vista ambiental, e com financiamento do Banco Europeu de Investimento, parte da iniciativa Global Gateway, está preparado para receber o sistema Onshore Power Supply (falta a instalação de cabos e equipamentos), tecnologia que permitirá que os navios sejam alimentados pela rede eléctrica terrestre enquanto atracados, reduzindo ruído, emissão de gases de efeito estufa e outros poluentes.

De acordo com o Inception Report da Global Ports Holding - GPH, parceiro da Enapor na elaboração do Plano de Desenvolvimento do Destino de Cruzeiros, prevê-se um aumento de 40% no número de escalas nos portos do Porto Grande e do Porto Novo, até 2030. Em 2024, o país recebeu 250 escalas, 83 das quais em São Vicente e 18 em Porto Novo.

______________________________________________________________

Partidos sobre o Porto de Cruzeiros

A poucos dias da inauguração do Porto de Cruzeiros, os partidos com representação parlamentar comentaram a importância do investimento para São Vicente.

Vander Gomes (MpD), que falava na última semana, no parlamento, entende que a obra vai consolidar São Vicente no mapa global de destinos turísticos.

“O mais importante é o impacto real nas vidas das pessoas. Do que serve o investimento se não gerar oportunidades? Do que serve a infra-estrutura se não activarmos o potencial humano, criativo e empresarial de São Vicente?”, notou.

Também na Assembleia Nacional, João do Carmo (PAICV) defendeu uma estratégia integrada.

“Este terminal vai trazer ganhos à área de cruzeiros, mas o MpD não pode tentar passar a mensagem de que com a construção deste terminal resolveu tudo em São Vicente, porque é uma área que precisa da atenção do poder local. O poder local deve agir no sentido de preparar a ilha para receber os cruzeiros. É preciso uma dinâmica muito mais forte do poder local”, disse.

Zilda Oliveira, da UCID, também falou do tema na primeira sessão plenária de Junho, sublinhando a necessidade de se criarem condições que qualifiquem o destino.

“Prepararmos a cidade para responder a esses desafios nas diversas áreas, desde formação de guias, à restauração, ao comércio, aos agentes de cultura, à saúde, aos serviços. É igualmente importante que cuidemos da segurança”, comentou.

______________________________________________________________

Inauguração com discursos e música

A cerimónia de inauguração do Porto de Cruzeiros está agendada para sábado (21). O programa começa às 18h00, com a parte protocolar, incluindo discursos de entidades parceiras, PCA da Enapor, Irineu Camacho, e do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

A partir das 20h00, terá lugar um espectáculo cultural, com actuações de Grace Évora, Dieg & Fattú Djakité, Hélio Batalha & Paulinha, seguido de um colectivo de vozes com Diva Barros, Neuza de Pina, Arymar, Cláudia Sofia e Rnany. O concerto é aberto ao público.

com Lourdes Fortes e Fretson Rocha

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1229 de 18 de Junho de 2025.