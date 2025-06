Enapor esclarece que porto de Cruzeiros do Mindelo é um projecto distinto do Mindelo Cruise Village

A Enapor esclareceu hoje que o porto de Cruzeiros do Mindelo é um projecto distinto e independente do Mindelo Cruise Village, uma proposta urbanística complementar ainda em desenvolvimento e sem financiamento assegurado.

Segundo um comunicado da empresa portuária, o Porto de Cruzeiros do Mindelo foi concebido especificamente para receber navios de cruzeiro de médio e grande porte.

O projecto, lê-se, incluiu a construção de um cais com cerca de 400 metros, a dragagem da área de manobra dos navios e a edificação de um Welcome Center, destinado ao apoio ao embarque e desembarque de passageiros.

Esta infraestrutura oferece serviços como alfândega, autoridades portuárias, zonas comerciais, áreas de lazer e apoio logístico. O valor global da empreitada foi de 26.483.603 euros, com financiamento do Governo de Cabo Verde, dos Países Baixos e do Fundo OFID.

A ENAPOR reforça que, no âmbito da sua política de planeamento, tem desenvolvido Planos Directores e Planos Específicos para os portos do país, com projeções que se estendem por mais de 25 anos.

Um desses planos inclui a área em frente ao novo porto, designada por Mindelo Cruise Village, proposta que surgiu durante os estudos realizados pela consultora americana Bermello & Ajamil, especializada em serviços para passageiros de cruzeiros.

Contudo, a empresa esclarece que o projecto do Mindelo Cruise Village não faz parte do pacote de financiamento do Porto de Cruzeiros e ainda não dispõe de financiamento assegurado.

Trata-se de uma proposta de desenvolvimento urbano complementar, prevendo a construção de unidades hoteleiras, residenciais e espaços de lazer e comércio, que ainda se encontra em fase preliminar.

O investimento estimado ronda os 6,2 mil milhões de escudos cabo-verdianos (cerca de 60 milhões de euros).

Com as obras do porto concluídas, a ENAPOR pretende agora preparar os instrumentos necessários para atrair parcerias público-privadas para a concretização gradual do Cruise Village, visando valorizar ainda mais a cidade do Mindelo e impulsionar o turismo de cruzeiros no país.

A empresa sublinha que os dois projectos são distintos, com finalidades diferentes e desenvolvimentos independentes: o Porto de Cruzeiros do Mindelo é uma infraestrutura concluída e operacional, enquanto o Mindelo Cruise Village é uma proposta urbanística em fase de estudo.

Por fim, a administração da ENAPOR reafirma o seu compromisso com a transparência, o desenvolvimento sustentável e a valorização dos portos nacionais, reconhecendo o seu papel estratégico no crescimento económico e turístico de Cabo Verde.