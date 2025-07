Cabo Verde e Angola querem reforçar cooperação no domínio do mar

Cabo Verde e Angola manifestaram esta terça-feira a necessidade de relançar a cooperação bilateral no domínio do mar, com destaque para a formação científica, investigação, capacitação de quadros e industrialização da pesca.

"Acertámos revisitar os acordos e protocolos já assinados para serem atualizados numa próxima comissão mista, que estamos a prever para o próximo ano. Falámos de cooperação científica e de formação de quadros", afirmou o novo embaixador de Angola em Cabo Verde, Agostinho Tavares da Silva, na cidade da Praia, após reunir-se com o ministro do Mar, Jorge Santos. O diplomata considerou que Cabo Verde "tem uma larga experiência" nos domínios do mar e da pesca e manifestou ainda o desejo de estreitar os laços com a comunidade angolana residente em Cabo Verde. "Será uma das minhas prioridades. Fazer um trabalho de aproximação à comunidade, escutar as suas necessidades e prestar a assistência necessária", referiu. O ministro do Mar, Jorge Santos, também apontou o desejo de revitalizar os laços de cooperação na área do mar, começando pelas pescas, relançar a industrialização do setor, promovendo o investimento nos dois países. O governante referiu que Angola possui atualmente um dos navios oceanográficos mais sofisticados, instrumento que poderá ser integrado em redes de cooperação científica. "Estamos nesse processo para ter a nossa própria embarcação. Queremos essa área de investigação da sustentabilidade do ecossistema oceânico e relançar a cooperação", acrescentou.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.