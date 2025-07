MFIDS reforça laços com a comunidade cabo-verdiana na Guiné-Bissau

O Governo de Cabo Verde, representado pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, encontra-se a partir de hoje na Guiné-Bissau, onde permanecerá até 12 de Julho, numa missão que visa reforçar os laços com a comunidade cabo-verdiana residente naquele país, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Independência nacional.

Segundo uma nota do governo, "a participação do ministro Fernando Elísio Freire sublinha o firme compromisso do Governo de Cabo Verde com a sua diáspora, reconhecendo o papel essencial que as comunidades emigradas desempenham na preservação, valorização e promoção da cultura cabo-verdiana além-fronteiras".

Durante a visita, o governante participará em várias actividades organizadas em articulação com a comunidade cabo-verdiana na Guiné-Bissau, autoridades locais, representantes diplomáticos e organismos internacionais.

A agenda inclui encontros com representantes dos Ministérios do Trabalho, da Segurança Social e dos Assuntos Sociais da Guiné-Bissau, prevendo-se também momentos de diálogo directo com emigrantes cabo-verdianos, numa abordagem que visa fortalecer a cooperação e promover a inclusão social da diáspora.