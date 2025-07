Cadeia da Praia com projecto de aeroponia para reduzir custos alimentares – MJ

A Ministra da Justiça, Joana Rosa, inaugura hoje um novo projecto agrícola de aeroponia na Cadeia Central da Praia. A medida visa reduzir os elevados custos com a alimentação nas cadeias, promover uma dieta mais saudável e reforçar a sustentabilidade do sistema prisional em Cabo Verde.

“As despesas com alimentação nas cadeias têm vindo a aumentar significativamente ao longo dos anos. O orçamento disponibilizado não é suficiente e, todos os anos, registamos défice”, justifica o Ministério da Justiça.

Inicialmente, serão formados 20 reclusos que irão acompanhar todas as etapas do cultivo, desde a plantação até à colheita. O projecto inclui ainda a venda externa dos produtos cultivados e prevê a capacitação contínua de outros reclusos, com vista a assegurar a continuidade e a assistência ao projecto.

A aeroponia é uma técnica de cultivo em que as raízes das plantas permanecem suspensas no ar, sem solo nem água parada. Em vez disso, são periodicamente pulverizadas com uma névoa nutritiva, composta por água e nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas.