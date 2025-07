​Associação de Peixeiras do Mindelo ausente do Kavala Fresk Festival 2025

A Associação de Peixeiras do Mindelo diz que a não participação na 13ª edição do Kavala Fresk Festival deve a falta de condições adequadas para a sua presença no evento. Segundo a Associação, apesar de várias tentativas de diálogo com a organização, não foi possível alcançar um entendimento que garantisse “uma colaboração justa e alinhada” com os seus objetivos sociais.

Em nota de imprensa, a entidade lamenta que, nas edições anteriores, a participação no festival tenha resultado em prejuízos financeiros, contrariando a intenção inicial de angariar fundos para sustentar as suas atividades sociais. “Não é razoável continuar a participar numa iniciativa que, em vez de gerar benefícios para a comunidade que representa a pesca artesanal, impõe perdas económicas e logísticas”, refere. A decisão de se afastar do evento este ano surge também em resposta “à exclusão sistemática” das peixeiras e dos pescadores dos momentos mais visíveis do festival. A Associação refere que os destaques e celebrações do evento, especialmente aqueles que decorrem a bordo de iates na Baía do Mindelo com presença de financiadores e parceiros, raramente incluem os profissionais da pesca artesanal. “As condições oferecidas à nossa Associação têm sido marcadas pela precariedade e pela falta de reconhecimento da nossa missão social: espaços isolados e pouco atrativos, ausência de animação cultural no entorno, proibição do uso de equipamentos básicos como grelhadores ou frigoríficos e pagamento de taxas idênticas às aplicadas a estabelecimentos comerciais privados”, diz. Apesar da decisão, a Associação de Peixeiras de Mindelo manifesta abertura para voltar a integrar futuras edições do Kavala Fresk Festival, desde que num contexto que respeite e valorize o papel central das peixeiras, pescadores e armadores na pesca artesanal em São Vicente.

