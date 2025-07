ONG´s lançam campanha nacional de recolha de tampinhas de plástico

Sete organizações ambientalistas lançaram hoje, 16 de Julho, a campanha nacional “Recicla é cuida d’nos planeta”, que, ao longo de quatro meses, irá promover a recolha de tampinhas de plástico em vários pontos do país. A iniciativa tem como objectivo sensibilizar a população para a problemática da poluição por plástico e o seu impacto nos ecossistemas marinhos e terrestres.

De acordo com uma nota da Biosfera, a iniciativa é promovida no âmbito do projecto #IlhasMais, coordenado pela SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), em parceria com a Biosfera em Cabo Verde, e financiada pelo Instituto Camões – Cooperação Portuguesa. A campanha reúne as ONG Biosfera, Terrimar, Projecto Biodiversidade, BIOS CV, Lantuna, Fundação Maio Biodiversidade (FMB) e Projecto Vitó.

"As tampinhas recolhidas serão encaminhadas para a unidade de transformação de plástico da Biosfera, a Plast’icina, onde serão recicladas e convertidas em novos produtos sustentáveis", revela.

Segundo a mesma nota, além da recolha, estão previstas diversas acções de sensibilização junto das comunidades, com o propósito de reforçar a consciência ambiental e incentivar comportamentos mais sustentáveis.

“O projecto #IlhasMais visa apoiar organizações da sociedade civil em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, dotando-as de competências técnicas e organizativas para uma participação mais efetiva na monitorização, valorização e gestão sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais”, explica.

Conforme a mesma fonte, a iniciativa aposta também no reforço da colaboração entre ONG, grupos comunitários e entidades governamentais, promovendo o diálogo, a partilha de informação e acções conjuntas em prol da proteção ambiental.