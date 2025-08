Governo avança com concurso internacional para novo Hospital Nacional em Setembro

O Governo anunciou, esta segunda-feira, que irá lançar, em Setembro, um concurso internacional para a construção do Hospital Nacional de Cabo Verde (HNCV). Avaliada em cerca de 246 milhões de dólares, a nova infra-estrutura hospitalar tem início de obras previsto para meados de 2026.

“Em Setembro, apresentar-se-ão as propostas para serem submetidas a concurso. Em Dezembro, as propostas serão entregues e, em meados do próximo ano, iniciar-se-á a construção do Hospital Nacional. O hospital não é para a legislatura, o hospital é para Cabo Verde, para responder à demanda”, afirmou o ministro da Saúde aos jornalistas, após a apresentação do projecto do HNCV.

Segundo Jorge Figueiredo, só agora foi possível encontrar a estratégia adequada para a concretização do projecto, que será realizado em duas fases e de acordo com as condições financeiras do país.

Com um total de 144 camas, distribuídas pelas principais áreas clínicas — medicina geral, oncologia, cardiologia e neurotraumatologia —, o novo hospital implicará um investimento de 246 milhões de dólares (cerca de 23.094 milhões de escudos cabo-verdianos).

A construção será feita em duas fases. Na primeira, o custo será de 180 milhões de dólares (16.898 milhões de escudos), enquanto a segunda fase deverá representar um custo superior a 68 milhões de dólares (6.384 milhões de escudos). A estimativa dos encargos anuais é de 36,6 milhões de dólares (3.436 milhões de escudos) na primeira fase e de mais de 20 milhões de dólares (1.877 milhões de escudos) na segunda.

A esses valores somam-se 55 milhões de dólares (5.167 milhões de escudos) anuais destinados ao funcionamento da unidade hospitalar.

“Não é uma infra-estrutura qualquer. É uma infra-estrutura para servir os cabo-verdianos e poder responder com qualidade”, sublinhou o governante.

Conforme o projecto apresentado, o desenvolvimento do HNCV será feito de forma faseada, de modo a prestar os cuidados de saúde considerados mais urgentes, sem excluir a possibilidade de expansão futura.

A primeira fase será dedicada aos cuidados de saúde nas áreas de oncologia e cardiologia. A segunda fase acrescentará serviços de neurologia, ortotraumatologia, cirurgia electiva e cirurgia vascular.

Na fase inicial, prevê-se cerca de 20 mil metros quadrados de construção, com 44 camas: 15 de cardiologia, 10 de oncologia, sete de internamento geral privado e 12 de cuidados intensivos.

Está ainda prevista a instalação de 20 gabinetes de ambulatório, quatro blocos cirúrgicos, um equipamento de angiografia e fluoroscopia, bem como as valências de Hospital de Dia e consulta externa.

Na segunda fase, serão acrescentados 10 mil metros quadrados de construção e 74 camas: 10 para ortotraumatologia, 10 para neurocirurgia, cinco para cirurgia, 25 de internamento geral, 14 de cuidados intensivos e 10 camas de observação. Serão ainda instalados 10 gabinetes de ambulatório e seis blocos cirúrgicos.

HNCV vai reduzir evacuações médicas para o exterior

Com mais de 3,5 milhões de contos gastos em evacuações desde 2023, a nova infra-estrutura de saúde pretende reforçar a resposta interna, oferecer especialidades inexistentes no país e diminuir a dependência de tratamentos no estrangeiro.

“Temos constatado o crescimento acentuado e contínuo da evacuação para o exterior, nomeadamente para Portugal. De 2023 até ao primeiro trimestre de 2025, o número de evacuações contratualizadas com Portugal é de 300 doentes por ano; entretanto, temos aumentado sucessivamente o número de doentes evacuados. Actualmente, estamos a evacuar o triplo. Isto é, 300% mais do que o previsto no contrato”, disse o ministro da Saúde.

Segundo Jorge Figueiredo, entre as especialidades que mais pesam no orçamento do Estado, destacam-se a cardiologia, oncologia e oftalmologia, que juntas representaram 627 mil contos entre 2023 e o primeiro trimestre de 2025.

Ainda assim, mais de 400 pacientes continuam em lista de espera para evacuação, sublinhou.

“Isso determina claramente a necessidade de investirmos a nível nacional, para respondermos com qualidade a esta situação”, frisou.

O hospital, assegurou, será moderno, equipado com novas tecnologias e contará com recursos humanos altamente qualificados, com serviços especializados que, actualmente, não existem ou são insuficientes no país.

“O hospital irá fornecer serviços médicos e cirúrgicos altamente especializados e contribuir para reduzir consideravelmente o número de evacuações para o exterior”, assegurou o ministro.

Paralelamente, está em curso um plano estratégico de formação médica e em especialidades no país, com base no próprio Hospital Nacional. A intenção é criar um programa avançado de formação especializada, com foco em áreas ainda não existentes em Cabo Verde, promovendo a auto-suficiência em termos de quadros e reduzindo a dependência externa.

Governo quer hospital de referência internacional

No seu discurso, o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, assegurou que o HNCV será moderno, especializado e com capacidade para atrair pacientes da região e da diáspora.

“O objectivo é dotar o país de um hospital de referência internacional, moderno, com tecnologia e recursos humanos altamente qualificados.”

“O hospital terá capacidade para prestar serviços médico-hospitalares especializados, melhorar a capacidade de prestação de cuidados aos cabo-verdianos e residentes, e ainda posicionar o país como um centro de saúde para cidadãos da África lusófona, da África Ocidental, da diáspora e turistas que procuram o turismo de saúde”, disse.

Também o projecto prevê a criação de um espaço de inovação, qualificação e acesso a tecnologias de ponta, incluindo a inteligência artificial.

Conforme garantiu o governante, a gestão será estruturada desde o início para garantir “exigência e bom desempenho a todos os níveis: clínico, económico e financeiro”.

Os critérios a aplicar, reforçou, serão os mesmos que regem hospitais bem geridos a nível internacional.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1235 de 30 de Julho de 2025.