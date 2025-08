Mindelo acolhe jornada preparatória do Congresso das Pescas

​São Vicente acolhe esta quarta-feira uma jornada preparatória para o 1º Congresso Nacional do Sector das Pescas e Aquacultura, promovida pela Associação dos Armadores de Pesca (APESC). A iniciativa insere-se no processo de preparação do congresso, agendado para Novembro.

Suzano Vicente, presidente da APESC, sublinha que a iniciativa visa escutar e mobilizar os principais actores do sector em torno das Contribuições Estratégicas para o sector das Pescas e Aquacultura.

“Esta jornada preparatória reveste-se de extrema importância para o processo de auscultação e mobilização dos principais actores do sector das pescas. Esperamos, acima de tudo, gerar contributos concretos e participativos que sirvam de base para a elaboração das contribuições estratégicas para as pescas e aquacultura de 2026-2036. Entendemos que, embora as definições do planeamento estratégico e de políticas nacionais sejam da competência exclusiva do Governo, não podemos, por outro lado, ignorar que o sector privado pode e deve dar a sua contribuição para a implementação dessas políticas”, afirma.

O encontro, que acontece no auditório do ISECMAR, conta com a presença de entidades governamentais, representantes das comunidades piscatórias, especialistas, organizações da sociedade civil e instituições académicas.

“Portanto, é essa pluralidade de vozes que tornará o processo mais rico, e acreditamos que essa jornada preparatória de São Vicente será mais um processo, mais um espaço vivo de diálogo, de escuta, onde o conhecimento empírico se articulará com a visão estratégica do sector. Portanto, nessa perspectiva, esperamos recolher recomendações orientadas para cinco áreas diferentes, nomeadamente para a governação e gestão do sector, incluindo mecanismos de coordenação entre instituições; sobre a optimização e modernização da nossa frota de pesca; sobre a logística e acesso ao financiamento, com propostas claras para melhoria do acesso ao crédito”, refere.

A valorização do pescado e a inovação na cadeia de valor, a capacitação e transferência de conhecimentos para qualificar o sector, bem como a sustentabilidade ambiental e a adaptação às mudanças climáticas são outros eixos que estarão em discussão e análise, segundo a APESC.

As recomendações do encontro serão integradas nos documentos preparatórios do Congresso Nacional, previsto para Novembro, em São Vicente, que deverá servir para traçar as linhas orientadoras do sector num horizonte de 10 anos.