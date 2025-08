Reforço das competências digitais pode impulsionar economia nacional, revela estudo

O reforço das competências digitais pode contribuir para duplicar o PIB de Cabo Verde. A conclusão consta do Relatório sobre a Estratégia Nacional de Competências e Prontidão Digital, realizado em todas as ilhas, e que envolveu uma amostra de mil pessoas.

A informação foi avançada esta quarta-feira, na cidade da Praia, pelo Secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, durante um workshop dedicado ao tema.

Segundo o governante, o estudo avaliou a “prontidão digital" do país.

“O que o estudo diz é que há um potencial para duplicar o PIB cabo-verdiano através do reforço das competências digitais e não pela empregabilidade, como falamos sempre. Isso é o que representa para Cabo Verde, caso os cabo-verdianos, nas suas empresas, no seu dia a dia, tiverem competências digitais reforçadas. Falamos de inteligência artificial, da capacidade para trabalhar dados, falamos exatamente daquilo que são as novas competências. Nós acreditamos que precisávamos de fazer esta avaliação, para depois partirmos para uma estratégia forte, que possa chegar a todas as ilhas”, afirmou.

Pedro Lopes afirma que o objectivo é desenvolver estratégias capazes de reforçar as competências digitais e preparar Cabo Verde para os desafios da sociedade da informação.

“Nós queremos desenvolver toda uma estratégia para competências digitais, seja para reforçar as competências digitais nas empresas, seja também nas pessoas, e o objetivo é, na sociedade em geral, termos uma sociedade completamente preparada para a sociedade da informação. Ouvimos todos os dias falar deste objetivo do país, de ser uma referência de tecnologia, mas para isso precisamos de pessoas capacitadas”, reforçou.

O Workshop Estratégia Nacional de Competências e Prontidão Digital, realizado no âmbito do projeto Cabo Digital, visa lançar um diálogo nacional em torno das competências digitais existentes, das lacunas que ainda precisam ser preenchidas e das estratégias para crescer de forma conjunta, com vista a transformar Cabo Verde num hub digital da região.