PR defende apuramento de falhas e união no apoio às vítimas em São Vicente

O Presidente da República, José Maria Neves, afirma que, caso se confirmem falhas que tenham contribuído para o desastre em São Vicente, estas devem ser identificadas para evitar que se repitam.

O Chefe de Estado falava aos jornalistas, à margem de uma conferência de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, na qual reagiu à tragédia que ao desastre que, neste momento, assola a ilha.

“Neste momento, o mais importante é acudir à população, face à situação emergencial. Se houve falhas, estas devem ser identificadas e servir de referência para que não voltem a ocorrer. Mas, hoje, a prioridade é apoiar quem está aflito, seja pela perda de entes queridos, seja por prejuízos materiais significativos”, disse.

Neves apelou a uma forte concertação entre a câmara municipal, o Governo e todos os setores da sociedade, num verdadeiro djunta mon, para enfrentar a crise.

“Este é um momento de forte concertação entre a câmara municipal e o Governo e o contributo de todas as forças vivas da ilha, os sindicatos, as ONGs, as igrejas, os partidos políticos, as empresas, os cidadãos individualmente para, num grande Djunta mom, fazer face a esta situação difícil e complexa para a ilha de São Vicente”, sublinhou .

O Presidente reforçou ainda a importância da solidariedade e da mobilização de recursos.

“Temos de permanecer firmes e serenos, mobilizando todos os meios e capacidades para cuidar e proteger as pessoas mais vulneráveis e as empresas que sofreram perdas, num momento particularmente difícil para Cabo Verde”, apelou.

A forte chuva que atingiu São Vicente já provocou sete mortes, e desaparecidos, além de avultados prejuízos materiais.