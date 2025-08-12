Chuvas intensas condicionam circulação rodoviária na Ilha da Boa Vista

Durante a madrugada desta terça-feira, 12, as fortes chuvas que se abateram sobre a Ilha da Boa Vista provocaram danos em várias estradas nacionais, condicionando a circulação rodoviária em diferentes pontos da ilha, segundo informou a Estradas de Cabo Verde (ECV).

A ECV informou que, através do empreiteiro responsável pela manutenção, já se encontra no terreno a proceder à desobstrução das vias e ao restabelecimento das ligações afectadas.

Segundo a mesma fonte, a estrada de Estância de Baixo foi inundada devido à baixa cota, aguardando-se a diminuição do nível da água para que a circulação seja retomada.

Já na Ribeira de Rabil, o transbordo do nível da água sobre a passagem hidráulica limitou inicialmente o tráfego a veículos 4x4. A circulação já foi restabelecida.

No Troço Bufareira- Santinha, o acesso foi condicionado devido a danos no pavimento e na entrada de Fundo das Figueiras, a circulação foi limitada em virtude da inundação do dique.

A ECV garante que os trabalhos decorrem de forma contínua, prevendo-se que o acesso total às estradas seja restabelecido ainda ao longo do dia.