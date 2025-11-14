Chuvas previstas com maior intensidade nas ilhas de sotavento e no Sal e Boa Vista

As ilhas de sotavento e orientais de barlavento (Sal, Boavista), podem registar chuvas nas próximas 24 horas, com maior incidência nas zonas altas. S. Antão, S. Vicente e S. Nicolau, contam com previsão apenas de chuviscos, conforme o Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG).

Para Maio, Santiago, Fogo, Brava (sotavento) está previsto céu parcialmente nublado ou encoberto, com precipitações de intensidade que variam. A visibilidade permanecerá geralmente boa, reduzindo-se localmente a moderada ou má (igual ou inferior a 5000 metros) durante a precipitação.

No que se refere ao estado do mar, o INMG, prevê, ainda para o sotavento, ondas de Noroeste (NW) para Nordeste (NE) com 1 a 2.5 metros de altura, passando 2.0 - 3.5 metros mais a Oeste do Arquipélago e em Sectores Inter-ilhas na Zona Oriental.

O vento de Nordeste a Lés-nordeste estará moderado entre 12 a 28 km/h.

Em Sal e Boa Vista, com probabilidade de chuva, também, prevê-se visibilidade boa, igual ou superior a 10 km e vento de Nordeste moderado, de 20 - 28 km/h, soprando durante noite e madrugada de 12 - 19 km/h.

O mar apresentará ondas de Noroeste para Nordeste com altura de 2.0 a 3.5 metros, aumentando gradualmente, localmente 1.0 - 2.5 metros nas Zonas Costeiras Sul/Sudeste.

Nas ocidentais de barlavento, S. Antão, S. Vicente, S. Nicolau, a pequena precipitação pode acorrer nas zonas altas de Santo Antão, com visibilidade em geral boa.

Do vento espera –se de Nordeste, bonançoso a moderado(12 - 28 km/h), soprando ocasionalmente fresco.

As ondas manterão de Noroeste para Nordeste, 1.5 a 3 metros de altura, passando 2 a 3.5 metros a Noroeste/Norte do Arquipélago, localmente 1.0 - 2.0 metros nas Zonas Costeiras Sul/Sudeste.