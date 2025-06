Produtores agrícolas de Santo Antão apostam no Sal e Boa Vista

Aliança dos Produtores Agrícolas, à procura de novos mercados, quer chegar às ilhas mais turísticas.

O representante da Aliança dos Produtores Agrícolas de Santo Antão, Vanderley Rocha, disse à Inforpress que esta rede de produtores agrícolas tem, até agora, como principal mercado as ilhas de Santo Antão e de São Vicente, mas está a apostar no aumento do mercado em Cabo Verde.

Esta aliança participa de 17 a 20 de Junho, na ilha do Sal, num fórum internacional sobre o sector agrícola, em que pretende, segundo Vanderley Rocha, “explorar novos mercados”, além de contactos com os hotéis para o fornecimento de produtos.

O Governo tem estado a encorajar os agricultores de Santo Antão a tirarem proveito do mercado turístico das ilhas do Sal e Boa Vista, que pode constituir “uma excelente oportunidade de negócio”.

Dados divulgados recentemente pelo Ministério do Turismo mostram que, por ano, os hotéis nas ilhas do Sal e da Boa Vista consomem 100 milhões de euros só em produtos agrícolas.

Com a operacionalização, em breve, do novo centro de expurgo de Santo Antão, os produtores agrícolas perspectivam “melhores dias” para a exportação dos produtos para o mercado nacional.