​Primeira-Dama lança campanha de solidariedade e apoio às famílias vulneráveis de São Vicente

A Primeira-Dama, Débora Katísa Carvalho, que também é presidente da Fundação Dret.u, lançou uma campanha de solidariedade e apoio às famílias vulneráveis da ilha de São Vicente, afectadas pela tempestade do dia 11 de Agosto.

Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, na cidade da Praia, Débora Katísa Carvalho afirmou que São Vicente precisa hoje da generosidade de todos, autoridades, entidades, ONGs, cidadãos comuns, turistas, cabo-verdianos no país e na diáspora, bem como parceiros internacionais.

“Precisamos de um grande movimento Djunta Mon. O que aconteceu em São Vicente no passado dia 11 de Agosto, com as chuvas torrenciais que deixaram um rasto de dor e destruição, convoca-nos a todos para levar um abraço de solidariedade, um movimento de empatia, a todos aqueles que perderam os seus entes queridos, os seus bens e os meios de subsistência”, destacou.

A Primeira-Dama frisou que é preciso ajudar essas pessoas a reconstruir as suas vidas, pois muitas perderam as habitações e, neste momento, não têm condições de regressar a elas. É neste contexto que, “enquanto Primeira-Dama e presidente da Fundação Dret.u, em parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde”, lançou a campanha de solidariedade para São Vicente.

Segundo afirmou, o objectivo principal é apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas que perderam todos os bens materiais e, em alguns casos, também entes queridos.

Além disso, sublinhou que pretende promover uma grande mobilização cívica e comunitária, para que as pessoas não deixem de visitar a ilha de São Vicente.

“Já existia um movimento económico, turístico, social e musical para o Festival Baía das Gatas, e gostaríamos que as pessoas continuassem a mobilizar-se para ir à ilha de São Vicente, transformando esse movimento num festival musical de valores humanos, um grande festival de humanidade”, realçou.

A Primeira-Dama afirmou que os cabo-verdianos, e São Vicente em particular, podem ser um grande exemplo para o mundo do que deve ser um festival de valores humanos, marcado pela empatia, amizade e união para ajudar a recuperar ruas ainda cobertas por lama e entulho.

Débora Katísa Carvalho apelou ainda ao envolvimento das igrejas e da Associação dos Psicólogos de Cabo Verde num Djunta Mon nacional e internacional para ajudar a ilha a regressar à normalidade.

Quanto à dimensão da campanha, disse que será a nível nacional e internacional. “Já temos muitos parceiros internacionais a contactar a plataforma, o Gabinete da Primeira-Dama e a fundação para oferecer apoios. Vamos usar todas as redes nacionais e internacionais, e a Cruz Vermelha, para fazer a angariação de bens, tanto materiais como financeiros”.

Posteriormente, serão anunciadas, na página do Gabinete da Primeira-Dama ou da Fundação Dret.u, a referência bancária e os pontos de entrega dos donativos.

A Primeira-Dama informou ainda que, no dia 23 de Agosto, participará em Lisboa num evento solidário chamado “Um Cuscuz Solidário”, no Centro Cultural Cabo Verde, para reunir cabo-verdianos residentes em Lisboa e noutras partes de Portugal.

“Queremos juntar cabo-verdianos, amigos e instituições que têm manifestado vontade de fazer doações. Na primeira semana de Setembro, estaremos nos Estados Unidos da América, mais concretamente em Massachusetts”, revelou.

Além disso, anunciou que já existem operadoras aéreas e marítimas disponíveis para transportar, a partir do estrangeiro, as doações angariadas, que serão entregues em São Vicente.

Com o início do novo ano lectivo em Setembro, Débora Katísa Carvalho salientou a importância de garantir que as crianças tenham condições de regressar à escola normalmente. “Apelamos às pessoas, a nível nacional e internacional, que doem materiais escolares, pois muitas famílias perderam tudo, incluindo o material escolar dos filhos”.