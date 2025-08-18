País

Cerca de 40 baleias-piloto encalham na praia da Varandinha, em Boa Vista

PorSheilla Ribeiro,18 ago 2025 9:06

Baleias-piloto encalham na praia da Varandinha
Baleias-piloto encalham na praia da VarandinhaFoto: Cabo Verde Natura 2000

Cerca de 40 baleias-piloto (Globicephala macrorhynchus) encalharam, no sábado, 16, na praia da Varandinha, Boa Vista.

Segundo a Cabo Verde Natura 2000, durante mais de quatro horas, elementos da Bios.CV, Fundação Tartaruga, , Ministério da Agricultura e Ambiente e da própria Cabo Verde Natura 2000, bem como membros da comunidade local, surfistas e turistas, uniram esforços para tentar devolver os animais ao mar.

Apesar da mobilização coletiva, a operação não teve o desfecho desejado. Ainda assim, as organizações envolvidas sublinham que a união demonstrada no terreno “reflete o empenho e a solidariedade da comunidade perante situações extremas”.

A Cabo Verde Natura 2000 relembra, entretanto, que casos semelhantes já tinham sido registados em 2007, 2019, 2024 e novamente este ano.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Boa Vista baleias baleia-piloto encalhe mar

Autoria:Sheilla Ribeiro,18 ago 2025 9:06

Editado porAndre Amaral  em  18 ago 2025 9:12

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.