Cerca de 40 baleias-piloto encalham na praia da Varandinha, em Boa Vista

Cerca de 40 baleias-piloto (Globicephala macrorhynchus) encalharam, no sábado, 16, na praia da Varandinha, Boa Vista.

Segundo a Cabo Verde Natura 2000, durante mais de quatro horas, elementos da Bios.CV, Fundação Tartaruga, , Ministério da Agricultura e Ambiente e da própria Cabo Verde Natura 2000, bem como membros da comunidade local, surfistas e turistas, uniram esforços para tentar devolver os animais ao mar.

Apesar da mobilização coletiva, a operação não teve o desfecho desejado. Ainda assim, as organizações envolvidas sublinham que a união demonstrada no terreno “reflete o empenho e a solidariedade da comunidade perante situações extremas”.

A Cabo Verde Natura 2000 relembra, entretanto, que casos semelhantes já tinham sido registados em 2007, 2019, 2024 e novamente este ano.