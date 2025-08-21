Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde está em São Vicente para avaliar situação humanitária

O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), Arlindo de Carvalho, encontra-se em missão oficial na ilha de São Vicente, acompanhado por Sadrack Matanda, representante da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Segundo uma nota da Cruz Vermelha de Cabo Verde, esta deslocação insere-se no reforço da resposta humanitária às comunidades afectadas pelas chuvas intensas registadas no passado dia 11 de Agosto.

“A missão inclui ainda acções de avaliação no terreno, articulação com voluntários e parceiros, bem como a mobilização de recursos e apoio logístico à limpeza de residências afectadas. A CVCV reforça igualmente a sua presença operacional com o envio de voluntários e de meios para dar resposta às necessidades emergentes da população”, aponta.

Durante a sua estadia na ilha, o Presidente da CVCV irá inteirar-se do trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Catástrofes da Cruz Vermelha, que se encontra no terreno em resposta às inundações ocorridas a 11 de Agosto.

A agenda inclui encontros com o Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil, com quem realizará visitas de avaliação, com a Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas, com a Direcção do BCN, bem como uma visita ao Centro de Acolhimento instalado na Escola Augusto Pinto.

A mesma fonte indica que, esta semana, a Cruz Vermelha de Cabo Verde assumiu oficialmente a coordenação do Centro de Acolhimento de Monte Sossego, no âmbito da sua missão de auxiliar os poderes públicos.

“Em resposta ao pedido do Gabinete de Crise, a CVCV disponibilizou três voluntários em regime integral para apoiar as operações no centro do Liceu Augusto Pinto, assegurando a distribuição de refeições e o controlo diário de presenças”, realça.

Neste sentido, indica que está igualmente mobilizada uma enfermeira, sendo ainda avaliada a possibilidade de prestação de apoio psicológico pontual às pessoas acolhidas.

A Cruz Vermelha de Cabo Verde garante que a alimentação no Centro de Monte Sossego será fornecida pela Câmara Municipal de São Vicente e pelo navio da Marinha Portuguesa, NRP Sines, ficando a logística de transporte das refeições a cargo da Cruz Vermelha.

Ainda no âmbito do apoio comunitário, a instituição disponibilizou dois veículos, um Hiace alugado e uma pick-up Toyota, para apoiar o artista e activista social Edson Silva (Batchart) e um grupo de voluntários na remoção de entulho e lama das residências afectadas.

Conforme a CVCV, este apoio logístico será mantido durante uma semana. Em paralelo, decorrem esforços de mobilização de recursos junto a parceiros internacionais.

“O voluntário italiano Simone Magrin está a colaborar na comunicação das actividades da CVCV e na angariação de donativos, nomeadamente junto de empresas na Alemanha e da TUI. O representante do Racionalismo Cristão em São Vicente, Santo Antão, também expressou disponibilidade para canalizar apoios do exterior à Cruz Vermelha”, relata.

A Cruz Vermelha afirma que mantém ainda três voluntários destacados junto à equipa de avaliação do Gabinete de Crise, reforçando o levantamento de dados no terreno. “Com estas acções, a Cruz Vermelha de Cabo Verde reafirma o seu compromisso com as populações afectadas, reforçando a colaboração com as autoridades locais, parceiros e voluntários, e garantindo uma resposta solidária, eficaz e coordenada”.