ME garante início das aulas em Setembro por todo o território nacional

O Ministro da Educação garantiu, hoje, que o novo ano lectivo terá início no dia 15 de Setembro de 2025 em todo o território nacional, incluindo as ilhas recentemente afectadas pela calamidade natural, como São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

A Rádio Educativa escreveu que, apesar dos constrangimentos, o governante assegurou que está em marcha um plano emergencial para garantir condições mínimas de funcionamento das escolas nessas regiões.

Segundo explicou, várias escolas do arquipélago estão a ser alvo de obras de manutenção, reabilitação e modernização das cozinhas e casas de banho.

A cerimónia oficial de abertura do ano escolar terá lugar em São Miguel, na ilha de Santiago, em substituição de São Nicolau, onde inicialmente estava prevista, mas que foi inviabilizada devido aos danos provocados pelas chuvas.

Inclusão e combate ao abandono escolar

O governante realçou a implementação da Lei da Educação Inclusiva (aprovada em Fevereiro de 2024), que garante adaptações curriculares, materiais específicos e apoio de equipas multidisciplinares para alunos com necessidades educativas especiais.

"Todos os estudantes com deficiência beneficiam de isenção total do pagamento de propinas, incluindo no ensino superior", fundamentou.

Tendo em conta a queda expressiva da taxa de abandono escolar de 16,5% em 2016 para cerca de 2% em 2024, o ministro destacou que a taxa poderá ser ainda mais baixa este ano, situando-se entre 1,7% e 2%. Justificou, como sendo, fruto de um trabalho de sensibilização junto das famílias e do reforço de medidas sociais e psicoeducativas.