Cabeólica transporta novas turbinas eólicas para expansão que vai evitar 100 mil toneladas de CO₂ por ano

A Cabeólica inicia esta terça-feira, 2, o transporte das componentes das novas turbinas eólicas do seu Projecto de Expansão, em Santiago. A iniciativa, que deverá prolongar-se por cerca de duas semanas e implicar condicionamentos em várias vias da cidade da Praia, permitirá que Cabo Verde atinja uma redução total aproximada de 100 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera por ano.

Segundo comunicou a empresa, durante o período de transporte das componentes das novas turbinas eólicas, poderão ocorrer condicionamentos e interrupções pontuais em várias vias da cidade da Praia, nomeadamente no Porto da Praia, rotunda de Lém Ferreira, rotunda de Achada Grande, rotunda do Aeroporto e rotunda de acesso a São Francisco.

Com a nova capacidade instalada, será possível evitar a emissão de cerca de 50 mil toneladas adicionais de dióxido de carbono (CO₂) por ano, somando-se às 50 mil toneladas já poupadas com a actual operação.

No total, estima-se que o país venha a reduzir aproximadamente 100 mil toneladas de CO₂ anualmente.

De acordo com a empresa, mais do que números, o projecto traduz-se em benefícios directos para famílias, empresas e comunidades em todo o território nacional, ao promover um futuro mais limpo, saudável e resiliente, em alinhamento com os compromissos globais de combate às alterações climáticas.