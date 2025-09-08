Cerca de 130 mil alunos inscritos no ano lectivo 2025/2026 - director Nacional da Educação

Cerca de 130 mil alunos estão inscritos para o arranque do lectivo 2025/2026, e em todos os concelhos do País a preparação está a decorrer dentro do planeado, anunciou hoje o director Nacional da Educação.

Adriano Moreno, que fez esta revelação à margem de uma actividade no Centro Cultural Português para assinalar o Dia Internacional de Alfabetização, disse à imprensa que cerca 115 mil alunos são do primeiro ao décimo segundo ano, 16 a 17 mil do pré-escolar e mais de dois mil para a educação básica de jovens e adultos.

Adiantou, por outro lado, que os números avançados são provisórios, tendo em conta que os estabelecimentos do ensino continuam a receber inscrições.

“Em todos os concelhos, a preparação do ano lectivo está a ocorrer dentro do planificado, inclusive incluindo o concelho de São Vicente, São Nicolau e de Santo Antão, onde ocorreram as intempéries do 11 de Agosto”, assegurou a mesma fonte, que acrescentou que as equipas locais “têm trabalhado arduamente” para que o ano letivo arranque “sem sobressaltos”.

Instado sobre as reformas, respondeu que este ano terminou a nível do ensino secundário, lembrando que no básico já tinha sido concluído.

“Vamos fazer uma avaliação sobre a reforma do ensino secundário, estamos a trabalhar agora nos dois extremos para podermos nivelar a educação e ter uma educação de qualidade”, pontuou Adriano Moreno.

Segundo ele, o serviço que dirige está a trabalhar no pré-escolar para “universalizar de vez este sector”, com a introdução do Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária.

Tal deve abranger ainda a reforma da Educação Básica de Jovens e Adultos, em ordem a permitir que o país tenha “um sistema educativo reformado da base ao topo” e a “tão almejada educação comparada com os países mais avançados”.

No concernente ao corpo docente, asseverou que a lista de transferências já foi publicada e, neste momento, se está a fazer as novas colocações.

Espera, entretanto, que ainda no decorrer desta semana os professores estejam nos municípios para poderem iniciar as aulas na segunda-feira, 15.

O director Nacional da Educação espera que o ano lectivo se inicie sem sobressaltos.

“Os serviços de Recursos Humanos estão a trabalhar arduamente para a colocação dos professores, este ano foram transferidos poucos professores, comparando com os anos anteriores”, observou Moreno, convencido de que isto pressupõe que haverá poucos docentes a serem recolocados.

Isto, realçou, “dá-nos um conforto de que não teremos falta de professores no início do ano coletivo e que todos estejam nos respectivos concelhos”.

Segundo este responsável da Educação, às vezes as pessoas são colocadas e têm alguma dificuldade em chegar aos diferentes concelhos.

Disse ainda acreditar que o novo ano lectivo vai começar “sem perturbações, apesar de ameaças de alguns sindicatos” dos professores que contestam a publicação da lista de transição, no quadro do novo Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR).

O director Nacional da Educação não espera dificuldades para o início das aulas, porque, de acordo com as suas palavras, a lista de transição publicada revela “um aumento significativo do salário, nunca visto em Cabo Verde, um aumento de 16% para os professores”.

Num processo desses, comentou, envolvendo sete mil e tal pessoas, “pode haver um ou outro professor que se sinta injustiçado”.

Admitiu que os docentes nesta situação “têm todo o direito legal de manifestarem o seu descontentamento e nós estamos abertos ao diálogo”.

“O ministro [da Educação] ainda recentemente esteve com todos os sindicatos para, numa perspectiva de transparência, de cumprimento da legalidade, podermos atender os casos que são atendíveis, mas nós não podemos atender tudo aquilo que são as pretensões nem dos sindicatos nem dos professores”, avisou Adriano Moreno.