Santo Antão: Director nacional da Educação destaca ganhos conseguidos no ano lectivo 2023-2024

O director nacional da Educação referiu-se hoje, no Porto Novo, aos ganhos conseguidos durante o ano lectivo 2023-2023 em todo o País, apesar de várias vicissitudes, destacando a reforma curricular a nível do décimo primeiro ano.

Adriano Moreno falava na abertura do terceiro encontro nacional sobre o ensino técnico que tem como propósito proceder ao balanço do que foi o ano lectivo 2023-2024 e perspectivar o próximo ano lectivo no tocante ao ensino técnico e profissional e à educação de adultos.

Este responsável destacou o facto de o Ministério da Educação ter conseguido "implementar e bem" a reforma curricular a nível do décimo primeiro ano, apesar dos constrangimentos, sobretudo de índole administrativo.

O Ministério da Educação conseguiu também finalizar a avaliação da reforma do ensino básico, que está pronta para ser apresentada, avançou o director nacional da Educação.

Em termos de aproveitamento escolar, Adriano Moreno informou que em relação ao ensino básico houve "uma boa taxa de aprovação" e que a nível do ensino secundário há a necessidade de trabalhar mais para aumentar a taxa de aprovação.

O objectivo é ter uma taxa próxima dos 100 por cento (%), disse, sem avançar dados específicos, uma vez que ainda haverá exames em Setembro.

O encontro foi aberto pelo edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, que realçou a "forte aposta" do Governo no ensino técnico em Cabo Verde, esperando que o encontro seja "mais um passo para a verdadeira consolidação do ensino técnico" no País.