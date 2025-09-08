Governo autoriza IEFP a entregar certificados a cerca de cinco mil formandos com propinas em atraso

O Governo autorizou o Instituto do Emprego e Formação Profissional a entregar certificados de formação a cerca de cinco mil formandos que concluíram os seus cursos, mas não tinham recebido os documentos por falta de pagamento integral das propinas.

A medida consta na Resolução n.º 89/2025, de 05 de Setembro, e abrange os formandos que frequentaram cursos entre 2018 e 2024.

A decisão, conforme o Governo, foi tomada na sequência do alargamento da gratuitidade da formação profissional a todos os níveis do Cadastro Social.

O executivo justifica a decisão como uma forma de "garantir a igualdade de tratamento, a promoção da justiça social e a valorização do investimento público já feito na qualificação de milhares de jovens e adultos em todo o país".

“A entrega dos certificados de formação profissional fica condicionada à assinatura, em duplicado, de uma declaração entre formado e a respectiva entidade formadora, com a indicação do valor das propinas em dívida e o perdão da mesma”, destaca a mesma resolução.