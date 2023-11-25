Cruz Vermelha entrega kits escolares a 134 crianças de Água Funda, na Praia

O Conselho Local da Praia da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) entrega este sabádo, 13, kits escolares a 134 crianças do bairro de Água Funda (Jamaica), no município da Praia.

A iniciativa integra o projeto “Educar para Incluir”, que visa promover o acesso e a permanência escolar de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Segundo informou a Cruz Vermelha, os beneficiários, com idades entre os 6 e os 13 anos, foram identificados através de um levantamento comunitário que revelou a necessidade urgente de apoio às famílias daquela localidade.

A CVCV diz ainda que mais de 80% do financiamento do projecto já está assegurado, graças à contribuição de parceiros institucionais, entre os quais a Caetano Auto Cabo Verde e a Igreja do Nazareno de Cabo Verde.

Ambas as entidades estarão representadas na cerimónia de entrega e vão participar na distribuição do material escolar.

O evento será ainda marcado pela realização de uma feira de saúde comunitária, organizada em parceria com várias instituições, destinada a proporcionar benefícios adicionais a todos os residentes de Água Funda.