Cerca de 130 mil alunos inscritos para o novo ano lectivo em Cabo Verde

Cabo Verde prepara-se para o arranque do ano lectivo 2025/2026 com cerca de 130 mil alunos já inscritos em todos os níveis de ensino. A informação foi avançada pelo director Nacional da Educação, Adriano Moreno, em declarações à Inforpress, à margem da cerimónia do Dia Internacional da Alfabetização, assinalado esta segunda-feira no Centro Cultural Português, na cidade da Praia.

Segundo o responsável, dos inscritos, cerca de 115 mil frequentarão do 1.º ao 12.º ano, entre 16 e 17 mil estão matriculados no pré-escolar e mais de dois mil na Educação Básica de Jovens e Adultos (EBJA). Apesar de provisórios, os números confirmam a dimensão do sistema educativo cabo-verdiano e evidenciam que a preparação do novo ano lectivo decorre dentro do previsto em todos os concelhos do país.

Moreno destacou que mesmo em municípios recentemente afectados pelas intempéries de 11 de Agosto, como São Vicente, São Nicolau e Santo Antão, as equipas locais têm desenvolvido um trabalho intenso para garantir que as aulas comecem sem perturbações. “As equipas têm trabalhado arduamente e acreditamos que o ano lectivo arrancará sem sobressaltos”, afirmou.

No que toca ao corpo docente, assegurou que a lista de transferências já foi publicada e que as novas colocações estão em fase de conclusão. O objectivo é que, ainda esta semana, todos os professores estejam presentes nos respectivos municípios para iniciarem as aulas a 15 de Setembro. “Este ano foram transferidos poucos docentes em comparação com anos anteriores, o que significa que haverá menos recolocações e maior estabilidade no arranque das aulas”, referiu.

Questionado sobre as preocupações levantadas por sindicatos relativamente à lista de transição no quadro do novo Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR), Adriano Moreno foi claro: a lista traduz “um aumento salarial significativo, de 16% para os professores, nunca visto em Cabo Verde”. Reconheceu que num processo envolvendo mais de sete mil profissionais possa haver casos de docentes que se sintam injustiçados, mas reiterou a abertura ao diálogo. “Estamos disponíveis para analisar todos os casos atendíveis, mas não podemos satisfazer todas as pretensões, nem dos sindicatos nem dos professores”, advertiu.

Reformas educativas

Relativamente às reformas educativas, o director Nacional da Educação recordou que o processo no ensino básico já está concluído e que o ensino secundário encerrou este ano, encontrando-se agora em fase de avaliação. A meta do Governo é nivelar o sistema de ensino em todos os seus graus, desde o pré-escolar até ao topo da pirâmide, garantindo qualidade e maior equidade.

No pré-escolar, o foco será a universalização, através do Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária. Já a Educação Básica de Jovens e Adultos passará também por uma reforma profunda, incluindo a introdução de línguas estrangeiras e o uso de ferramentas digitais, de modo a evitar que quem frequenta este subsistema fique excluído da sociedade do conhecimento.

“O compromisso é equipar as instituições de EBJA e garantir que professores e alunos dominem o básico das ferramentas digitais, condição essencial para a plena alfabetização na era em que vivemos”, declarou Moreno. Caso não seja possível utilizar os equipamentos das escolas onde funcionam as turmas, adiantou que serão disponibilizados recursos específicos para que os estudantes tenham acesso às tecnologias necessárias.

Taxa de alfabetização

No mesmo contexto, apresentou dados recentes sobre a alfabetização em Cabo Verde. Actualmente, a taxa na faixa etária de 15 anos ou mais é de 88,8%, enquanto entre os jovens dos 15 aos 24 anos atinge os 99%. Estes números, destacou, colocam o país numa posição de vantagem relativamente aos Estados vizinhos e ao nível dos países de rendimento médio-alto.

Apesar dos progressos, o dirigente admitiu que a meta de alcançar 100% de alfabetização ainda não foi atingida. “Estamos a trabalhar em todos os concelhos com turmas de educação básica de jovens e adultos para alcançar esse objectivo. A alfabetização não é apenas aprender a ler e escrever, mas também adquirir competências digitais”, frisou.

Moreno lembrou que a comemoração do Dia Internacional da Alfabetização, este ano celebrado sob o lema “Alfabetizar na era digital”, deve servir de reflexão para os desafios que Cabo Verde enfrenta na modernização do setor. “Temos um compromisso grande de modernizar os currículos a nível da alfabetização para que possamos chegar àquilo que chamamos de alfabetização digital”, reforçou.

Na sua perspectiva, hoje em dia, mesmo quem já saiba ler e escrever pode tornar-se um “analfabeto digital” se não dominar as ferramentas tecnológicas. Por isso, a estratégia passa por actualizar os currículos da EBJA, introduzir novas disciplinas e proporcionar formações paralelas para que professores e alunos adquiram essas competências.

O director Nacional da Educação terminou sublinhando a confiança num arranque tranquilo das aulas em 2025/2026, apesar dos receios de alguns sindicatos. “Temos todas as condições para que o ano lectivo comece sem grandes perturbações e acreditamos que, com os avanços introduzidos, Cabo Verde estará mais perto de alcançar a tão almejada educação comparável aos países mais avançados”, concluiu.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1241 de 10 de Setembro de 2025.

Fotografia: depositphotos.com