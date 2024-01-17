Funcionários do Grupo Banco Mundial entregam 31.560 dólares às Aldeias Infantis SOS para ajudar São Vicente

Forem entregues, 31.560 dólares americanos a Aldeias Infantis SOS, pela Representante Residente e o Administrador Executivo do Conselho de Administração do Grupo Banco Mundial, para apoiar a campanha de reconstrução de São Vicente.

De acordo com nota, esse montante foi arrecado através de uma campanha de doações entre os seus funcionários e pessoal reformado, pelo gabinete do Administrador Executivo, em colaboração com o escritório do Grupo Banco Mundial em Cabo Verde. A iniciativa contou com a participação de 154 doadores, provenientes de 27 países.

“Esta iniciativa reflete o nosso compromisso e solidariedade em mobilizar recursos e apoios adicionais para ajudar as comunidades afetadas a reconstruir as suas vidas. É a demonstração de que o Grupo Banco Mundial não fornece apenas instrumentos financeiros: está também lado a lado com o povo de Cabo Verde neste momento de necessidade”, expressou o Administrador Executivo do Conselho de Administração do Grupo Banco Mundial, Harold Tavares.

Por sua vez, o Diretor Nacional das Aldeias Infantis SOS Ricardo Andrade, agradeceu o apoio do Grupo Banco Mundial e de todos os doadores

Assegurou, ainda, que esta ajuda será essencial para retoma das actividades do Centro Social mas também para continuar a apoiar as crianças e famílias de São Vicente.