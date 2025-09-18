CNE assina protocolo com parceiros para promover participação dos jovens na política

A comissão Nacional de Eleições (CNE) assinou hoje protocolos de cooperação com a Direcção Nacional da Educação e com a Associação Nacional de Municípios no âmbito da apresentação pública do projecto “Autarcas do futuro” que visa envolver adolescentes e jovens estudantes na vida política e ao exercício da cidadania activa.

A conclusão do projeto está prevista para o mês de dezembro deste ano.

Maria do Rosário Pereira Gonçalves, Presidente da CNE, detalhou que nesta primeira edição do projeto, por meio da realização das eleições gerais dos órgãos municipais juvenis, os jovens não só terão a oportunidade ímpar de vivenciar um processo eleitoral autêntico e real, mas também de compreender na prática os valores da ética, da transparência e da responsabilidade pública e, sobretudo, exercitar a liderança e o espírito de cidadania ativa.

O que se propõe, segundo a mesma, é um investimento estratégico no futuro da democracia, a fim de que cada jovem que participa no projeto Autarcas do Futuro torne-se um cidadão mais consciente, mais crítico e mais preparado para servir Cabo Verde com integridade e visão.

Para o Director Nacional da Educação, Adriano Moreno, é uma satisfação muito grande poder fazer parte deste projeto, pela nobreza daquilo que se propõe e também porque vai ao encontro do propósito do Ministério da Educação.

Espera que com esse projeto os professores possam ser também formados no intuito de poderem exercer o seu papel com isenção e com responsabilidade, já que estes profissionais também têm as suas preferências político-partidárias.

Por sua vez, o Presidente da Associação Nacional dos Municípios ( ANMCV) , Fábio Vieira, chamou atenção para a necessidade urgente de despertar nos jovens o interesse pela política, desconstruindo determinados estereótipos que afastam os cidadãos da coisa pública e assegurou a disponibilidade da ANMCV em apoiar esta iniciativa, comprometendo-se a mobilizar a rede de municípios, facilitar o contacto com as escolas e a apoiar logisticamente a implementação dos Autarcas do Futuro em todo o território nacional.

O projecto “Autarcas do futuro” irá promover formação cívica eleitoral, recenseamento eleitoral, organização e apresentação de listas de candidatos, campanhas eleitorais e debates entre estudantes, eleição de vereadores juvenis que irão acompanhar os projectos das câmaras e Assembleias Municipais.

Para incentivar os jovens a participar serão entregues certificados mas também feitas visitas institucionais e a participação deles em ventos oficiais.