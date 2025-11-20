Autarcas do Futuro leva mais de 25 mil alunos às urnas

Mais de 25 mil alunos vão às urnas esta sexta-feira, em todas as escolas do país, no âmbito do projecto “Autarcas do Futuro”. Para esta primeira eleição escolar foram admitidas 88 listas.

A presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) considera que o projecto Autarcas do Futuro se revelou uma importante ferramenta para o envolvimento activo dos jovens no processo democrático. Maria do Rosário Gonçalves falava esta manhã, em conferência de imprensa realizada na cidade da Praia.

“Este projecto Autarcas do Futuro tem se revelado uma valiosa oportunidade para o desenvolvimento e envolvimento activo e relevante dos jovens na vida democrática e visa sobretudo, preparar os jovens para a liderança e também para fortalecer os valores da cidadania em Cabo Verde”, considerou.

Dos 22 municípios do país, apenas as escolas secundárias dos Mosteiros, São Miguel e Santa Cruz não apresentaram candidaturas. A CNE afirma que esta situação será analisada, uma vez que essas escolas foram contempladas com as mesmas acções que as restantes.

“É um caso a ser analisado para verificarmos o porquê desses conselhos não terem aderido à fase de apresentação de candidaturas, pois foram também contemplados com as ações de informações, sensibilização desencadeada pela Comissão Nacional de Eleições em todo o território nacional”, afirmou.

A CNE acrescenta que a ambição é alargar o projecto a outros órgãos electivos do poder político no país.

“Ou seja, para a Assembleia Nacional e o Presidente da República, esta é a ambição da Comissão Nacional de Eleições. Começamos com o poder local na perspectiva de que nas próximas edições serão alargados para outros órgãos eletivos do poder político”, frisou.

Dos 27 979 alunos inscritos, 25 798 estão aptos a votar, numa eleição que reúne um total de 1363 candidatos. A primeira eleição no âmbito do projecto Autarcas do Futuro contará com 91 mesas de voto e 88 listas, 44 para as Câmaras Municipais e 40 para as Assembleias Municipais.