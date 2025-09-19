CV Interilhas estabelece parceria com a Starlink para oferecer WiFi gratuito a bordo

A CV Interilhas firmou uma parceria com a Starlink, empresa da SpaceX, e passa a disponibilizar internet sem fios gratuita em todos os navios da sua frota.

A informação foi avançada esta quinta-feira, pela empresa de transportes marítimos.

“Esta evolução tecnológica reforça o compromisso da empresa com a inovação, e coloca a experiência do passageiro no centro da sua atuação, de modo a garantir maior conforto, conectividade e bem-estar durante as viagens”, lê-se no comunicado da empresa.

Refere-se que desde Janeiro, os cabo-verdianos têm acesso à internet da Starlink, empresa de Elon Musk, que utiliza satélites de baixa altitude e está disponível em todas as ilhas do arquipélago, incluindo áreas remotas como Ribeira da Cruz, em Santo Antão, Praia Branca, em São Nicolau, Ribeira da Barca, em Santiago, Chã das Caldeiras, no Fogo, e Furna, na Brava.

A Starlink já conquistou 0,2% do mercado de internet no país, segundo informou esta quarta-feira, 17, a Agência de Regulação Multissetorial da Economia (ARME).