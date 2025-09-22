226 profissionais da Justiça iniciam formação em Inteligência Artificial

Iniciou-se hoje, uma formação intensiva em Inteligência Artificial (IA) para 226 profissionais da Justiça, numa aposta para melhorar a eficiência, transparência e acessibilidade do sistema judicial, avançou, em comunicado o Instituto da Modernização e Inovação da Justiça (IMIJ)

A capacitaçao , que se estenderá até 3 de Outubro, é promovida pelo Ministério da Justiça, através do IMIJ, em coorganização com a Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) e com o patrocínio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

“ Com inscritos de todas as ilhas e concelhos do país, a acção formativa evidencia o interesse crescente da classe por ferramentas digitais emergentes que estão a redefinir a forma como a Justiça é administrada em todo o mundo”, reforçou o IMIJ.

Esta formação está inserida no modernização digital da Justiça cabo-verdiana, do qual está em curso a implementação do Sistema de Informação da Justiça (SIJ), para tramitação de processos penal e cível digitalmente.

Segundo fundamentou, vários países têm formado os seus profissionais neste domínio, criando soluções para uso concreto, ciente dos impactos positivos dessa transição e que assim “Cabo Verde não quer ficar para trás”.

Portanto, serão abordados quatro módulos que vão desde os fundamentos da Inteligência Artificial, aplicações práticas da IA no sector jurídico e a gestão inteligente de processos judiciais.