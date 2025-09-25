Líder Associativo pede mais espaço para os jovens nas tomadas de decisões

A Associação de Estudantes do ISCEE realiza, durante o dia de hoje, o fórum " Cabo Verde em debate – Vozes que constroem o presente e projetam o futuro". O presidente da Associação, Éder Tavares, com este fórum pretende-se que a comunidade perceba que os jovens estão conscientes e que os governantes vejam a juventude como parte da solução dos problemas enfrentados pelo país

“Pretendemos que a comunidade passe a saber que os estudantes estão preocupados com o que se passa no país, com assuntos de relevância para a juventude, e queremos colocar aos governantes os nossos problemas. A juventude é vista como um problema, mas também, queremos ser a parte da solução. Nós somos a solução do país. Somos, claramente, a força motora desse país, temos total capacidade para, juntos, dar sugestões, ideias, para que o país possa crescer e se desenvolver. É claro que não vamos exigir algo que não é impossível, claramente, é possível que os jovens ganhem espaço nas mesas e tomadas de decisões”, afirmou

Éder Tavares considera que a política atual é desafiadora, uma vez que não há muitos jovens em cargos de decisão, e pede que seja dado espaço à juventude.

“A política neste momento é desafiadora, porque como vemos não temos vários jovens em cargos de decisões, precisamos de espaço, de estar em grandes cargos para tomar decisões. É muito importante dar voz e vez à juventude cabo-verdiana.

E só para um exemplo, no próximo ano teremos eleições legislativas. Se calhar colocar mais jovens nas listas é um grande avanço para o desenvolvimento cabo-verdiano. Quando não há políticas concretas para a juventude, há um desinteresse por parte da juventude, mas quando o governo aposta na juventude, dá espaço à juventude, e os outros jovens veem que estamos a ganhar espaço, a ganhar lugares, claramente o interesse volta, com certeza”, alertou.

O Ministro Adjunto do Primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, considera que os jovens têm um papel fundamental em fazer com que os outros reconheçam a sua importância para o desenvolvimento do país, e apela à participação em fóruns e debates para que também possam apresentar soluções.

“Tem um papel fundamental, desde logo, de poder fazer com que os outros jovens ganhem interesse por temas de desenvolvimento do país. Nós sabemos que os jovens são muito reivindicativos, mas também é preciso dizer, às vezes, quando acontecem os fóruns para debate, para darem os seus subsídios, para podermos trabalhar em conjunto na melhoria das soluções, muitos jovens depois primam pela ausência. É um papel fundamental que a juventude das associações académicas podem desempenhar, fazer com que os jovens universitários ganhem esse interesse, participem nos debates e a partir daí possam ser também atores ativos na sociedade, trazendo outros jovens para o mesmo debate”, declarou.

O fórum "E Cabo Verde em debate – Vozes que constroem o presente e projetam o futuro" é organizado pela Associação de Estudantes do ISCEE. Destina-se a estudantes universitários e líderes associativos, e visa a promoção de um debate crítico e a formulação de propostas concretas que contribuam para o desenvolvimento do país.