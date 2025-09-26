Royal Air Maroc quer reforçar operação em Cabo Verde e apoiar com manutenção, formação e cedência de aeronaves

A declaração foi feita durante a visita do Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, a Marrocos, no último dia da sua deslocação oficial, a 24 de Setembro.
O encontro reforçou a importância das ligações aéreas e da cooperação estratégica entre os dois países, particularmente nos sectores do transporte e da logística, segundo o executivo.
De relembrar que desde 18 de Setembro, a Royal Air Maroc introduziu dois voos semanais adicionais para a ilha do Sal, complementando os voos diretos já existentes entre Casablanca e a Praia, operados cinco vezes por semana.
A companhia pretende agora expandir ainda mais a sua presença no arquipélago, apoiando também a formação de pilotos e controladores aéreos cabo-verdianos, que poderão beneficiar de programas especializados em Marrocos.
Durante a visita, o Ministro José Luís Sá Nogueira visitou o Centro de Manutenção das Industriais Aerotécnicas e o Instituto Especializado em Aeronáutica e Logística Aeroportuária (ISMALA), reforçando os laços de cooperação técnica entre os dois países.
Este fortalecimento da parceria surge na sequência de reuniões anteriores, nomeadamente com o Ministro dos Transportes e da Logística de Marrocos, Abdessamad Kayouh, onde se discutiu a intensificação do intercâmbio de experiências e boas práticas no sector aéreo e logístico.