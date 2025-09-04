TACV retoma voos regulares para Fogo, São Nicolau e Maio

Foram retomados, desde o último sábado, dia 13, os voos regulares para Fogo, São Nicolau e Maio, com a entrada em operação dum novo voos , informou hoje a TACV-Cabo Verde Airlines.

Em nota a companhia explicou que com esta nova aeronave, não só se restabelecem as ligações aéreas regulares para os aeródromos nacionais, como também se assegura um aumento significativo da oferta de voos diários para essas ilhas.

O Cabo Verde Airlines aproveitou ainda para informar que Entre os dias 13 e 14 de setembro foram realizados 37 voos, transportando um pouco mais de 2.300 passageiros.

Para hoje e amanhã estão programados um total de 43 voos, mantendo a média em cerca de 2.000 passageiros a serem transportados. Quatro destas serão de e para a ilha do Fogo, quatro de e para São Nicolau e 1 voo de ida e volta para o Maio.

A companhia garantiu que continuará a ajustar gradualmente a frequência dos voos, acompanhando a procura crescente dos passageiros.