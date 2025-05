TACV retoma programação normal para as ilhas do Maio, São Nicolau e Fogo

A TACV, Cabo Verde Airlines,informou hoje que retomou a sua programação diária e semanal habitual, garantindo assim a normal conectividade aérea com as ilhas do Maio, São Nicolau e Fogo.

A companhia aérea nacional tinha sido forçada a suspender temporariamente alguns voos programados para estas ilhas devido a problemas técnicos com uma das aeronaves. A medida, segundo a TACV, foi tomada por razões de segurança, afetando a mobilidade de vários passageiros durante os últimos dias. Durante o período de perturbação, a empresa afirma ter mobilizado todos os recursos disponíveis para contactar e proteger os passageiros afetados, tendo inclusive disponibilizado transporte marítimo como alternativa. Esta solução visou, sobretudo, garantir as conexões internacionais dos passageiros com voos para o exterior. “Reconhecendo os transtornos causados, especialmente aos passageiros com voos de ligação para o estrangeiro, agradecemos profundamente a compreensão e o apoio demonstrados durante este período”, lê-se no comunicado divulgado pela transportadora.

