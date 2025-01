TACV garante dois voos de manhã e à tarde entre Santiago, Sal e São Vicente

A TACV - Cabo Verde Airlines está a operar dois voos diários de ida e volta entre Praia (Santiago), Mindelo (São Vicente) e Sal, disponibilizando ligações tanto no período da manhã como ao final do dia.

Em comunicado divulgado hoje, a transportadora aérea nacional explica que com esta frequência, totaliza uma média de 115 voos semanais, reforçando a conectividade entre as principais ilhas do arquipélago.

Esta oferta, considera a TACV, “facilita significativamente” a mobilidade dos passageiros, permitindo deslocações para compromissos profissionais, negócios ou mesmo por razões de saúde sem a necessidade de pernoitar fora de casa.

Agora, acrescenta a mesma fonte, torna-se possível viajar da Praia para São Vicente pela manhã e regressar no mesmo dia, bem como realizar o percurso inverso para reuniões ou eventos na capital.

A TACV enaltece o “papel essencial” desempenhado na ligação entre as ilhas, o que fomenta o desenvolvimento económico e social de Cabo Verde e melhora a qualidade de vida dos cabo-verdianos.