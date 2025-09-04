TACV esclarece que aeronaves envolvidas em ocorrências são de companhias internacionais certificadas

A TACV Cabo Verde Airlines esclareceu esta quarta-feira que as aeronaves envolvidas nas ocorrências operacionais registadas no dia 31 de Agosto, um ATR 72-600 da Jump Air e um Dash 8-400 da CemAir, são contratadas em regime de wet leasing e pertencem a companhias internacionais certificadas, reconhecidas pela experiência e elevados padrões de segurança.

A companhia aérea nacional reforça que tanto a Jump Air, da Lituânia, como a CemAir, da África do Sul, cumprem regulamentos internacionais de aviação, submetem-se a auditorias regulares e aplicam práticas rigorosas de manutenção.

A TACV garante ainda que a segurança dos passageiros e colaboradores constitui a sua prioridade máxima.

No âmbito do plano de ação para o transporte interilhas de passageiros, a TACV informa que, no dia 2 de Setembro, foram realizados um total de 17 voos entre as ilhas de Santiago (Praia), São Vicente, Sal e Boa Vista, transportando um total de 1.250 passageiros.

Paralelamente, por via marítima, na mesma data, foram efetuadas 4 viagens entre Praia/Maio, São Nicolau/São Vicente e Boa Vista/Sal, assegurando o transporte de 171 passageiros.

Estes referem-se a passageiros protegidos que tinham voos programados para os dias 31 de agosto, 1 e 2 de Setembro.

Para o dia 3 de Setembro, e dando continuidade ao plano de reprogramação dos voos, estavam previstos o transporte de cerca de 1.300 passageiros, com a realização de 16 voos.