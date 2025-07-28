Cabo Verde Airlines prevê 26 voos domésticos hoje para garantir transporte de 1.500 passageiros

Dando continuidade às operações para normalizar as ligações aéreas internas, a Cabo Verde Airlines anunciou esta quarta-feira, 27, que tem programados para hoje 26 voos domésticos, com a previsão de transportar cerca de 1.500 passageiros, incluindo os afectados por cancelamentos dos últimos dias.

Segundo informações da transportadora, o primeiro voode hoje estava agendado para as 02h00, no percurso Praia–São Vicente. Além disso, existe a possibilidade de introdução de voos extra para reforçar a operação e assegurar o transporte de todos os passageiros retidos nas diversas ilhas.

No balanço das operações, a companhia refere que nos dias 25 e 26 de Agosto foram realizados 47 voos, que transportaram cerca de 3.000 passageiros.

Já esta quarta-feira, 27, foram realizados 30 voos domésticos, com a meta de transportar aproximadamente 2.000 passageiros.

Entre os voos programados para o dia 27, destacam-se os percursos Praia–São Vicente (5 voos), Praia–Sal (3 voos), São Vicente–Sal–São Vicente (5 voos), São Vicente–Praia (4 voos), além de outras ligações inter-ilhas.

Para reforçar a operação, foram ainda programadas cinco viagens adicionais com aeronaves Boeing, sobretudo nas rotas entre Santiago, São Vicente e Sal.