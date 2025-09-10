Greve dos trabalhadores do Cabo Verde Handling poderá afectar voos

Devido à greve dos trabalhadores do Cabo Verde Handling, os voos para amanhã e domingo, de e para os aeroportos da Praia, Boa Vista, São Vicente, Maio e Fogo poderão sofrer alterações e atrasos na programação habitual, anunciou hoje a Cabo Verde Airlines.

A operadora lamentou por qualquer inconveniente que esta situação possa causar e recomenda que os passageiros verifiquem regularmente o estado dos seus voos.

Consoante a mesma fonte, estão a trabalhar para minimizar os impactos e garantir a melhor experiência possível.

De recordar que os trabalhadores da CV Handling anunciaram esta segunda-feira uma nova greve de três dias, abrangendo os aeroportos da Praia, Boa Vista e São Vicente, bem como os aeródromos do Fogo e Maio, entre 11 e 13 de Setembro.

O anúncio foi feito pelo delegado sindical da CV Handling, Ailton Martins, que explicou que no encontro de hoje na Direcção-Geral do Trabalho, que visava uma tentativa de conciliação entre a empresa e os trabalhadores, a administração manteve-se intransigente e recusa negociar o caderno reivindicativo.

Avançou que os trabalhadores exigem o subsídio noturno, subsídio de risco, enquadramento de carreira, aumento salarial de 7% e o reembolso dos valores descontados durante a última greve.