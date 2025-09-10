Greve dos trabalhadores do Cabo Verde Handling poderá afectar voos

A operadora lamentou por qualquer inconveniente que esta situação possa causar e recomenda que os passageiros verifiquem regularmente o estado dos seus voos.
Consoante a mesma fonte, estão a trabalhar para minimizar os impactos e garantir a melhor experiência possível.
De recordar que os trabalhadores da CV Handling anunciaram esta segunda-feira uma nova greve de três dias, abrangendo os aeroportos da Praia, Boa Vista e São Vicente, bem como os aeródromos do Fogo e Maio, entre 11 e 13 de Setembro.
O anúncio foi feito pelo delegado sindical da CV Handling, Ailton Martins, que explicou que no encontro de hoje na Direcção-Geral do Trabalho, que visava uma tentativa de conciliação entre a empresa e os trabalhadores, a administração manteve-se intransigente e recusa negociar o caderno reivindicativo.
Avançou que os trabalhadores exigem o subsídio noturno, subsídio de risco, enquadramento de carreira, aumento salarial de 7% e o reembolso dos valores descontados durante a última greve.